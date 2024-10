Hubert Hurkacz mógł jedynie patrzeć. 109 asów, wielki sukces młodej gwiazdy

Hurkacz czeka na powrót. Perricard poszedł jego śladem

21-letni Francuz awansował bowiem do finału, na swojej drodze pokonując, chociażby ubiegłorocznego zwycięzcę, a więc Felixa Augera-Alliasime'a, czy Holgera Rune. To już naprawdę znaczące postaci tenisa. Co więcej, w czterech meczach do finału Perricard zaserwował aż 87 asów, więc średnia wygrywających podań wyniosła ponad 20 takich na jedno spotkanie. W finale przyszło mu się jednak mierzyć z podobnym "bombardierem" serwisowym, a więc Benem Sheltonem.