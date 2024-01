Hubert Hurkacz miał wszystko pod kontrolą. Co za mecz Polaka

Z dużej chmury mały deszcz. Pierwszy w tym turnieju mecz z rozstawionym zawodnikiem Hurkacz wygrał mimo porażki w pierwszym secie łatwo. Rósł z każdym kolejnym gemem i setem. Odniósł zasłużone zwycięstwo i co najważniejsze wygląda na to, że forma polskiego tenisisty rośnie.

Hurkacz rozgromił Humberta w drugim secie

W następnym secie nastąpił gwałtowny zwrot akcji. Polak rozniósł Francuza. Prowadził 5:0, by dopiero wtedy stracić gema, jedynego w tej fazie spotkania. Wrocławianin grał zdecydowanie, bardzo pewnie, był wyluzowany.

Nerwy Hurkacza w końcówce trzeciego seta

W Wielkim Szlemie przy wyniku 1:1 to trzeci set najczęściej bywa najważniejszy. Który zawodnik potwierdzi swoją dyspozycję lub pokaże, że coś złego się z nim dzieje? Który uzyska przewagę w drugiej - rozstrzygającej - części meczu?

Francuz po przegranej poprzedniej partii skorzystał z przerwy toaletowej. Wrócił i nie wyglądał na odmienionego zawodnika . Hurkacz zachował swój spokój i formę z poprzedniego seta. Konsekwentnie punktował rywala co potwierdził, wygrywając w piątym gemie serwis Humberta.

Ale 26-letni tenisista z Wrocławia nieraz miewał już niezrozumiałe kryzysy. W końcówce stał się za bardzo nerwowy. W 11. gemie zgubiła go odrobina nonszalancji. Przy stanie 30:0 popsuł teoretycznie łatwy smecz i Francuz zaczął odrabiać straty. Skutecznie. Odrobił stratę przełamania.

Doszło do tie-breaka. Hurkacz rozpoczął go w wielkim stylu , od prowadzenia 6:0. Wtedy jednak stracił inicjatywę i przegrał cztery punkty. Dobrym serwisem przypieczętował zwycięstwo w secie. Ta partia trwała dłużej niż dwie poprzednie - godzinę i cztery minuty.

W końcówce meczu Hurkaczowi zadrżała ręka

Hurkacz grał cały czas dobrze. Skoncentrowany pewnie zmierzał do celu. Był po prostu lepszy od Francuza. Czwarty set rozpoczął od wygranej do 0 swojego gema serwisowego. Natomiast Humbert przy swoim podaniu męczył się. Wyrównał po pięciominutowym gemie.

Wkrótce Hurkacz zrobił to na czym mu najbardziej zależało - przełamał przeciwnika. Było 3:1 i 4:1. Warunki dyktował wrocławianin. Wystarczyło tylko, że utrzyma serwis.Nie bylo łatwo. Polakowi zadrżała ręka. W siódmym gemie bronił się dwa razy przed przełamaniem. Świetnym serwisem wyszedł z tej groźnej sytuacji. Hurkacz do końca trzymał ten mecz pod kontrolą, choć miał prawo trochę się zdenerwować tak jak w ostatnim gemie, kiedy Humbert doprowadził do wyrównania. Ponownie świetnym serwisem wrocławianin wygrał decydujące punkty. Zakończył ten mecz po 2 godzinach 47 minutach bardzo dobrej gry.