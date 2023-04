Hubert Hurkacz miał meczbola, ale przegrał. Odpada z turnieju w Monte Carlo

Hurkacz przełamuje serwis Sinnera. To okazało się decydujące

Od pierwszej zagranej piłki ten mecz trzymał w napięciu. Wiele zagrań budziło zachwyt. Obaj tenisiści grali na pełnym ryzyku, nie myśleli o tym jak nie przegrać punkt, ale jak go zdobyć. Nie miało znaczenia to, czy jest to początek gema, czy jego decydujący moment.

W pierwszym secie sześć gemów zakończyła się na przewagi, w czterech z nich zawodnicy mieli okazję do przełamania serwisu rywala. Ale udało się to tylko raz i to Hurkaczowi. Prowadził 2:0. Mimo wielu problemów, agresywnej postawie Sinnera, Polak zachował tę przewagę do końca. Dobrze serwował. Miał siedem asów, choć na samym początku meczu popełnił dwa podwójne błędy.