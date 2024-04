Hubert Hurkacz królem Estoril! Premierowy tytuł Polaka, dominacja w finale

Hubert Hurkacz w drodze do meczu o tytuł w turnieju ATP 250 w Estoril stracił tylko jednego seta - podczas półfinału z Cristianem Garinem. Reprezentant Chile dobrze odpowiedział na przegranego pierwszego seta i postawił się naszemu zawodnikowi. W decydującej partii to jednak Polak od początku dyktował warunki i po raz pierwszy w karierze awansował do finału zmagań rozgrywanych na nawierzchni ziemnej w głównym cyklu ATP.

