Hubert Hurkacz komplementowany. A to nie wszystko. Zaskakująca prognoza

To dla niego ogromna wygrana, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że zwyciężył 7:6 w trzecim secie. Ostatnio przegrywał w kilku zaciętych meczach i dlatego uważam, że w jakiś sposób teraz mu ulżyło psychicznie. Pokazał, że jest w stanie wygrywać zacięte pojedynki. Zwłaszcza w finale i to z kimś takim, jak Rublow, który wywiera dużą presję, uderza z niezwykłą siłą i zmusza do długich wymian

~ twierdził Alex Corretja w rozmowie z "Eurosportem".