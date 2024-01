Hubert Hurkacz "jedynką"? Wszystko w rękach Niemca. Na szali obrona tytułu

Już uczciwie można powiedzieć, że Hubert Hurkacz do sezonu 2024 podszedł w naprawdę dobrej formie. Polak wspólnie ze swoim trenerem doskonale przepracowali okres przygotowawczy i efekty widać gołym okiem. Hurkacz już od jakiegoś czasu regularnie wymieniany jest w gronie tych zawodników, którzy aspirują do wygranej w turnieju rangi Wielkiego Szlema. Rywalizacja podczas tegorocznego Australian Open potwierdziła, że Polak narzędzia do tego ma.