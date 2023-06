Hurkacz wygrywa pierwszy set w zaledwie 27 minut

W pierwszym secie wrócił serwis, wróciła dobra gra. Hurkacz zdominował niemieckiego rywala mocnym i precyzyjnym podaniem. Miał siedem asów , 68-procentową trafność pierwszego serwisu, a skuteczność na poziomie 89 procent. Poza tym Polak grał agresywnie, wywierał presję na Struffie . To było to, czego brakowało Hurkaczowi w wielu poprzednich turniejach, nie tylko na niezbyt przez niego lubianej nawierzchni ceglanej.

A to oznaczało jedno. Hurkaczowi wystarczyło tylko jedno przełamanie serwisu - z początku spotkania - aby wygrać seta 6:3 i to w niespełna pół godziny (27 minut).

Struff rewanżuje się Hurkaczowi w drugim i trzecim secie

Niemiec zrewanżował się jednak Polakowi. Drugiego seta to on rozegrał na własnych warunkach. Wygrał również 6:3, także szybko, bo w pół godziny. Tym razem to on miał więcej, choć niewiele, asów (3 do 1) i serwował równo z pierwszego i drugiego podania. Nie tylko wystarczyło mu jedno przełamanie, ale tylko jeden break point - w szóstym gemie na 4:2.