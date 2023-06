W dniach 19-25 czerwca zaplanowano jeden z najważniejszych sprawdzianów dla tenisistów przed wielkoszlemowym Wimbledonem (3-16 lipca). Zawodnicy będą rywalizować w turnieju ATP 500 w Halle. To trzydziesta edycja zmagań w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. W zeszłym sezonie triumfował w niej Hubert Hurkacz. Teraz przed nim trudniejsze zadanie obrony tytułu.

Wejdzie do gry we wtorek, kiedy to zmierzy się z 75. w rankingu ATP Amerykaninem Christopherem Eubanksem. W ewentualnej drugiej rundzie jego oponentem będzie Holender Tallon Griekspoor lub Hiszpan Roberto Carballes Baena. Jeśli wrocławianin i w niej odniesie zwycięstwo, w ćwierćfinale zapewne czekać będzie na niego Rosjanin Andriej Rublow. W półfinale możliwy jest mecz z kolejnym graczem z tego kraju - Daniiłem Miedwiediewem, który jednak nie jest specjalistą od gry na kortach trawiastych, więc nie można wykluczyć, że opadnie nieco wcześniej.