"Nole" nie grał w USA od września 2021 roku, gdy w finale US Open przegrał z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem. W półfinale tej imprezy pokonał natomiast właśnie Zvereva. W poprzednim sezonie i wiosną tego roku Serb nie mógł natomiast wjechać do Stanów Zjednoczonych z powodu braku szczepienia na koronawirusa. Teraz, wobec zniesienia restrykcji, przyjechał do Cincinnati, co traktuje jako element przygotowań do rozpoczynających się 28 sierpnia wielkoszlemowych zmagań w Nowym Jorku.