Gwiazdor z Rosji bezradny. Popis Hurkacza na ATP 500. Zagra o ćwierćfinał

W notowaniu, które ukazało się wczoraj, Hubert Hurkacz po raz pierwszy od blisko ośmiu lat znalazł się poza najlepszą setką rankingu ATP. Wrocławianin stracił punkty za ubiegłoroczne zmagania rangi "250" w 's-Hertogenobosch i spadł na 103. miejsce. Dobrą informacją dla Polaka jest to, że do końca roku nie broni już żadnych punktów, może jedynie zyskiwać. To właśnie turniej ATP 500 w Halle jest pierwszym, który Hurkacz ominął z powodu kontuzji kolana i potem pauzował już przez resztę sezonu.

Hubert notował w przeszłości znakomite wyniki w niemieckiej imprezie. Przed czterema laty zdobył tytuł, pokonując w finale ówczesnego lidera rankingu - Daniiła Miedwiediewa. W 2024 roku znów zmierzył się w decydującym starciu ze światową "1", ale wtedy uległ Jannikowi Sinnerowi. Teraz Hurkacz wrócił do Halle i już w pierwszej rundzie czekało go solidne wyzwanie. Musiał się zmierzyć z rozstawionym z "8" Andriejem Rublowem. Panowie doskonale się znają, nie mają przed sobą żadnych tajemnic na korcie. Na papierze zapowiadało się na trudne zadanie dla naszego reprezentanta.

ATP Halle: Hubert Hurkacz kontra Andriej Rublow w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Hurkacza. Już na "dzień dobry" Wrocławianin musiał się zmierzyć z testem, bowiem przegrał pierwsze dwie akcje. Na szczęście od stanu 0-30 punkty wędrowały już wyłącznie do Huberta. W kolejnych minutach panowie pilnowali własnych podań. Taki status utrzymał się aż do szóstego gema. Wówczas Rublow nie wykorzystał piłki na 3:3, doszło do równowagi. Rosjanin pogubił się w końcówce. Przy drugim break poincie popełnił podwójny błąd serwisowy i dzięki temu Polak objął prowadzenie z przewagą przełamania.

Podwójne błędy przy serwisie przytrafiały się Andriejowi również w trakcie ósmego rozdania. Po jednym z nich Hurkacz miał setbola. Ostatecznie zawodnik rozstawiony z "8" przedłużył rywalizację w premierowej odsłonie, ale tylko na moment. Po chwili Hubert pewnie utrzymał podanie, bez straty punktu. Dzięki temu zapisał na swoim koncie rezultat 6:3.

Dobrze układał się także początek drugiej części pojedynku. Hurkacz już na starcie przełamał Rosjanina, a potem potwierdził przewagę breaka, wychodząc ze stanu 15-30. Sytuacja Rublowa stawała się coraz trudniejsza. Andriej ciągle notował sporo podwójnych błędów serwisowych, przez co komplikował sobie sprawę we własnych gemach. Sporą presję wywierał także Hubert, posyłając agresywne returny. W efekcie widzieliśmy dwie piłki na 3:0 dla Polaka. Ostatecznie zawodnik rozstawiony z "8" zdołał jednak wyjść z opresji i złapał kontakt z naszym reprezentantem.

Hurkacz kontrolował sytuację i w siódmym gemie wykorzystał kolejną serwisową niemoc rywala. Już przy stanie 5:2 Polak podawał po awans do drugiej rundy. Znów przypieczętował to w kapitalnym stylu, wygrywając rozdanie do zera. Hubert pewnie pokonał Andrieja 6:3, 6:2. O ćwierćfinał turnieju rangi ATP 500 w Halle zagra z Danielem Altmaierem.

Dokładny zapis relacji z meczu Hubert Hurkacz - Andriej Rublow jest dostępny TUTAJ.

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Andriej Rublow THOMAS COEX / AFP AFP

Daniel Altmaier ALAIN JOCARD AFP





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