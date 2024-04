Gwiazdor nie odpuszcza, jest oficjalne potwierdzenie. Złe wieści dla Hurkacza

Hubert Hurkacz rusza do walki o swój kolejny tytuł w karierze, a drugi na mączce. Polak wybrał się do słonecznej Hiszpanii, aby w stolicy tego kraju zmierzyć się z największymi gwiazdami światowego tenisa. W Madrycie na pewno zabraknie jedynie Novaka Djokovicia, który zdecydował się w tym turnieju nie startować. To może nieco dziwić, gdy spojrzymy na to, że Serb w niedzielę wieczorem gościł na Santiago Bernabeu podczas wielkiego El Clasico. Na trybunach byli też Iga Świątek czy Rafael Nadal.

