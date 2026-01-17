Godziny do meczu Hurkacza, Polak ujawnia. A jednak to nieprawda. "Staraliśmy się"

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hubert Hurkacz rozpocznie zmagania w Australian Open od starcia z Zizou Bergsem. Polski tenisista niedawno wrócił do gry po przerwie spowodowanej kontuzją. Kilkadziesiąt godzin przed inauguracją Wrocławianin zabrał głos. Wrócił także wspomnieniami do trudnych momentów.

Hubert Hurkacz wypowiedział się na temat swojej pracy na siłowni
Hubert Hurkacz wypowiedział się na temat swojej pracy na siłowniIzhar KHAN / AFP / x.com/AmekingdraAFP/INTERIA.PL

Australian Open startuje w niedzielę (18 stycznia). W turnieju głównym zobaczymy cztery Polki i dwóch Polaków. Na starcie nie zabraknie oczywiście Huberta Hurkacza, który wrócił do gry po siedmiomiesięcznej przerwie. Wrocławianin był liderem reprezentacji Polski w United Cup i wygrał 4 z 5 spotkań. Pokonał m.in. Alexandra Zvereva oraz Taylora Fritza.

Kibice zwrócili uwagę, że w ostatnich miesiącach mocno zmieniła się sylwetka Hurkacza. Internauci podkreślali, że Polak nie obijał się na siłowni i jest bardziej umięśniony niż przed kontuzją. Padły nawet porównania do Hiszpana Rafaela Nadala, który w pewnym momencie kariery stał się znacznie bardziej muskularny.

    Hurkacz wprost na temat pracy na siłowni

    Hurkacz został zapytany przez PAP, ile przybrał na wadze i czy miał jakiś cel dotyczący zwiększenia mięśni. Polak zarzeka się, że nie nabrał masy, ale jednocześnie nie ukrywa, że w trakcie rekonwalescencji spędzał sporo czasu na siłowni.

    Po operacji nie mogłem biegać, więc chociaż chodziłem na siłownię. Robiliśmy co się dało, aby doprowadzić ciało do możliwie najlepszego stanu 
    powiedział.

    Wrocławianin na każdym kroku podkreśla, że czuje się silniejszy fizycznie. - Staraliśmy się skupić na innych rzeczach, jak na tym co robić na korcie, na jak najlepszym przygotowaniu mentalnym. Myślę, że to miało największe znaczenie - dodał w rozmowie z PAP.

    Hurkacz w pierwszej rundzie turnieju w Melbourne zmierzy się z Zizou Bergsem. To spotkanie zaplanowano na wtorek (20 stycznia). Relację tekstowo "na żywo" z tego meczu będziecie mogli śledzić w Interii.

