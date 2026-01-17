Godziny do meczu Hurkacza, Polak ujawnia. A jednak to nieprawda. "Staraliśmy się"

Australian Open startuje w niedzielę (18 stycznia). W turnieju głównym zobaczymy cztery Polki i dwóch Polaków. Na starcie nie zabraknie oczywiście Huberta Hurkacza, który wrócił do gry po siedmiomiesięcznej przerwie. Wrocławianin był liderem reprezentacji Polski w United Cup i wygrał 4 z 5 spotkań. Pokonał m.in. Alexandra Zvereva oraz Taylora Fritza.

Kibice zwrócili uwagę, że w ostatnich miesiącach mocno zmieniła się sylwetka Hurkacza. Internauci podkreślali, że Polak nie obijał się na siłowni i jest bardziej umięśniony niż przed kontuzją. Padły nawet porównania do Hiszpana Rafaela Nadala, który w pewnym momencie kariery stał się znacznie bardziej muskularny.

Hurkacz wprost na temat pracy na siłowni

Hurkacz został zapytany przez PAP, ile przybrał na wadze i czy miał jakiś cel dotyczący zwiększenia mięśni. Polak zarzeka się, że nie nabrał masy, ale jednocześnie nie ukrywa, że w trakcie rekonwalescencji spędzał sporo czasu na siłowni.

Po operacji nie mogłem biegać, więc chociaż chodziłem na siłownię. Robiliśmy co się dało, aby doprowadzić ciało do możliwie najlepszego stanu

Wrocławianin na każdym kroku podkreśla, że czuje się silniejszy fizycznie. - Staraliśmy się skupić na innych rzeczach, jak na tym co robić na korcie, na jak najlepszym przygotowaniu mentalnym. Myślę, że to miało największe znaczenie - dodał w rozmowie z PAP.

Hurkacz w pierwszej rundzie turnieju w Melbourne zmierzy się z Zizou Bergsem. To spotkanie zaplanowano na wtorek (20 stycznia). Relację tekstowo "na żywo" z tego meczu będziecie mogli śledzić w Interii.

Hubert Hurkacz: Nie spodziewałem się, że wrócę do gry w takim stylu Polsat Sport

Hubert Hurkacz rywalizował z Miomirem Kecmanoviciem w drugiej rundzie Australian Open ADRIAN DENNIS / AFP AFP

Hubert Hurkacz rywalizował z Tallonem Griekspoorem o awans do drugiej rundy Australian Open 2025 STEVE CHRISTO / AFP AFP

Hubert Hurkacz rywalizował o awans do półfinału ATP Masters 1000 w Rzymie Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP