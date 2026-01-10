Głośno o Hurkaczu po triumfie nad Fritzem w Sydney. "Bez taryfy ulgowej"

Hubert Hurkacz powraca ze zdwojoną siłą. Wrocławianin po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją wznowił rywalizację i zachwyca w United Cup. O Polaku zrobiło się głośno na całym świecie, gdy odprawił on z kwitkiem trzeciego w światowym rankingu Alexandra Zvereva. Niemiec był wyraźnie sfrustrowany i nie mógł poradzić sobie z atakami Hurkacza na korcie, przegrywając z nim 3:6, 4:6.

Popis nasz reprezentant dał także w meczu półfinałowym United Cup z Taylorem Fritzem. Amerykanin zaczął naprawdę mocno, jednak nie przestraszyło to Hurkacza. Polak pewnie zdobywał kolejne punkty i gemy, a pierwszy set zakończył wygraną w tie-breaku. W drugiej części spotkania panowie ponownie doprowadzili do stanu 6:6 i spotkali się w tie-breaku. I tym razem Wrocławianin dał pokaz siły i pewności siebie. Ostatecznie wygrał mecz 7:6(1), 7:6(2) i dał Polsce prowadzenie przed meczem singlowym pań, w którym przyszło zmierzyć się Coco Gauff i Idze Świątek.

Eksperci toną w zachwytach nad Hubertem Hurkaczem

Rywalizacji Polaka i Amerykanina z zapartym tchem przyglądali się eksperci, którzy swoimi odczuciami podzielili się po meczu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wielu z nich zgodnie stwierdziło, że Hubert Hurkacz po powrocie z kontuzji spisuje się jak zawodnik światowej klasy.

"Ten sezon dopiero ruszył z progu, ale nie bójmy się tego pisać i powtarzać: Hubert Hurkacz wygląda fantastycznie" - ogłosił Kamil Kołsut.

W podobnym tonie o występie Polaka wypowiedział się Hubert Majewski. "Hubert Hurkacz odpalił fajerwerki w dwóch TB. W pełni zasłużone zwycięstwo Hubiego" - przyznał.

Zachwycony występem Polaka był także Łukasz Gagaska. "Szef. Hubert Hurkacz pokonuje 7-6, 7-6 Taylora Fritza! Prowadzimy 1-0 z USA, jeden krok od finału. Wspaniały powrót Huberta do światowej czołówki. Bez żadnej taryfy ulgowej" - czytamy.

"Zaryzykuję stwierdzenie, że Hubert Hurkacz wrócił w najlepszej formie w karierze! Polak w półfinale United Cup pokonał 7:6(1), 7:6(2) Taylora Fritza i dał naszej drużynie pierwszy, niezwykle cenny punkt. To, jak Hubi zachwyca na początku sezonu, napawa ogromnym optymizmem" - ocenił z kolei Seweryn Czernek.

Występem Polaka zachwycają się także zagraniczni eksperci. "Hubert Hurkacz zdecydowanie wrócił. Poziom jest naprawdę wysoki. Poziom Fritza na otwarcie sezonu jest jednak niepokojący…" - czytamy na profilu US Tennis Center.

"Hubert Hurkacz, który w 2026 roku wystartował z impetem po siedmiu miesiącach przerwy, to prawdziwy powód do radości. Zverev pokonany w 2 setach, Griekspoor w 2, De Minaur w 3, Fritz w 2. Inspirujące" - skomentował Bastien Fachan.

