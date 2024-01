Gem, set, ćwierćfinał. Hubert Hurkacz zachwyca w Australii

Co za odpowiedź Hurkacza na początku spotkania

Potem mecz się wyrównał. Żaden z zawodników nie miał okazji na przełamanie serwisu rywala. Doszło do tie-breaku. Pewniej rozegrał go polski tenisista. Minimalnie, ale dosyć pewnie wygrał 8:6. Set trwał 55 minut. Widać było lekką przewagę Hurkacza.

Serwisowa dominacja Hurkacza w drugim secie

Drugi set ponownie zakończył się tie-breakiem. Ale znowu patrząc na to co pokazywał 26-letni wrocławianin można było mieć wrażenie, że gra lepiej, pewniej, mocniej. Przy swoim serwisie dominował zupełnie. Stracił tylko dwa punkty, z czego aż cztery gemy wygrał do 0. Cazaux miał za to moment kryzysowy. W szóstym gemie, który trwał blisko 10 minut, aż pięć razy bronił się przed przełamaniem. Skutecznie.