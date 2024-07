Finalista US Open uderza w szefa PKOl. Zrobiło się nieprzyjemnie. "To żenujące"

W miniony poniedziałek pojawił się w przestrzeni wirtualnej komunikat, którego się obawialiśmy. Hubert Hurkacz poinformował, że nie zdąży odzyskać pełni sił i nie wystąpi w tegorocznych igrzyskach olimpijskich . Nie pozwolił na to stan zoperowanego kolana .

- Liczyliśmy na to, że Hubert poleci na igrzyska, odbije przysłowiową kartę i umożliwi grę Jankowi Zielińskiemu w mikście . Cały czas byliśmy w kontakcie z Polskim Związkiem Tenisowym. Był taki przekaz, że wszystko idzie w dobrą stronę i Hubert będzie zdrowy - relacjonował w rozmowie z TVP Sport Radosław Piesiewicz , prezes PKOl.

Rezygnacja Hurkacza pociąga za sobą poważne konsekwencje. Najbardziej dotkliwe dla wspomnianego Jana Zielińskiego , mistrza Wimbledonu w grze mieszanej. Stracił nie tylko deblowego partnera, ale również - wskutek konsekwencji regulaminowych - możliwość rywalizacji w mikście z Igą Świątek . Na czas igrzysk została mu do obsadzenia rola widza i kibica.

Matkowski uderza w szefa PKOl. "Proponowanie oszustwa i pójścia na skróty"

Do słów prezesa PKOl wrócił dzisiaj Marcin Matkowski, finalista US Open w grze podwójnej oraz mikście, a także finalista Roland Garros w grze mieszanej. Do tego czterokrotny olimpijczyk.