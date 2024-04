Fatalne wieści dla Hurkacza. To konsekwencje szybkiej porażki w Monte Carlo

Po znakomitym występie i wygranej Huberta Hurkacza podczas turnieju w Estoril nadeszło spore rozczarowanie w trakcie zawodów w Monte Carlo . Mogło się wydawać, że napędzony pierwszym w karierze zwycięstwem turnieju ATP na mączce Polak pójdzie za ciosem, jednak szybko został odarty ze złudzeń. Nasz tenisista odpadł w 1/8 finału z Casperem Rudem, przegrywając 4:6, 2:6. Ostatecznie Norweg dotarł do finału, w którym spotkał się ze Stefanosem Tsitsipasem, który wygrał 6:1, 6:4. Dzięki temu obaj zawodnicy wyprzedzili wrocławianina.

Spadek Huberta Hurkacza w rankingu ATP. W czołówce doszło do przetasowań

W ubiegłotygodniowym zestawieniu Hubert Hurkacz zajmował ósmą lokatę. Teraz jest klasyfikowany na dziewiątej pozycji. Naszego tenisistę wyprzedzili Casper Ruud i Stefanos Tsitstipas, którzy plasują się odpowiednio na szóste i siódmej pozycji. Polak spadł jedynie o jedno miejsce ze względu na to, że Holger Rune wypadł z pierwszej "10" i teraz jest dopiero 12. Spadek zaliczył także Andrej Rublow, który był szósty, a aktualnie zajmuje ósmą lokatę. Z kolei Grigor Dimitrow osunął się z dziewiątego miejsca na 10.

Poza tym w czołówce nie doszło już do zmian. Nieprzerwanie prowadzi Novak Djoković, który jako jedyny ma pona 10 tysięcy punktów. Drugi jest Jannik Sinner, a trzeci Carlos Alcaraz. Ich strata do lidera wynosi aż ponad tysiąc punktów. Później rozbieżności między czwartym, piątym i szóstym miejscem są równie duże.

Duży awans Kamila Mjchrzaka. Reszta Polaków jest już jednak daleko

Pozostali Polacy w rankingu ATP zajmują już odległe miejsca. 245 w zestawieniu jest Maks Kaśnikowski, który walczy o przepustkę na Rolanda Garrosa, w którym udział weźmie najlepszych "200" zawodników zestawienia. 20-latek może jednak liczyć na łud szczęścia, nawet jeśli nie wedrze się do TOP 200. Musi jednak być blisko tej pozycji i wtedy niewykluczone, że uda mu się zakwalifikować do turnieju, bowiem co roku kilkunastu graczy musi rezygnować ze startu m.in. ze względu na urazy.