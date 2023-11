Fatalne wieści dla Djokovicia, Hurkacz dopełni jego klęski? Oto potencjalne scenariusze

Niesamowitych emocji dostarcza nam rywalizacja w grupie zielonej podczas Nitto ATP Finals, a teraz do tego wszystkiego wmiesza się jeszcze Hubert Hurkacz, który wchodzi do gry za kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. Chociaż Polak nie ma już żadnych szans na awans do półfinału, to może mocno skomplikować sprawę Novakovi Djokoviciowi. Nawet jeden set wygrany przez naszego reprezentanta w starciu z Serbem będzie miał duże znaczenie. Oto potencjalne scenariusze dla grupy zielonej.