Rozpoczyna się czas turniejów podprowadzających pod wielkoszlemowe US Open, które odbędzie się w dniach 28 sierpnia - 10 września. W przyszłym tygodniu panie będą rywalizować w drabince głównej zmagań w Montrealu, a panowie zawalczą w Toronto. Obie imprezy mają rangę "1000", co oznacza, że właśnie tyle punktów rankingowych jest do zdobycia za końcowy triumf.