Epicki tie-break zamknął mecz Hurkacza z Ruudem. 2 godziny walki w Londynie

Hubert Hurkacz przyleciał do Londynu bez większych sukcesów w tegorocznych zmaganiach na kortach trawiastych. Najlepszy mecz rozegrał przeciwko Andriejowi Rublowowi w pierwszej rundzie ATP 500 w Halle. Potem odpadł jednak po starciu z Danielem Altmaierem. Wrocławianin poszukiwał dodatkowego rytmu podczas dwóch pokazowych starć w The Boodles Tennis na terenie Stoke Park. W minioną środę pokonał Sebastiana Baeza, a dzień później uległ Jakubowi Mensikowi po super tie-breaku.

W piątek 29-latek poznał swojego rywala w pierwszej rundzie Wimbledonu. Okazał się nim rozstawiony z "11" Casper Ruud. Posiadający już sporo sukcesów na swoim koncie Norweg nigdy nie błyszczał jednak na trawie w zawodowych rozgrywkach. Podczas wielkoszlemowych zmagań w singlu w Londynie nigdy nie przebrnął drugiej fazy rozgrywek. W dodatku dwa tygodnie temu hucznie świętował jeszcze swoje wesele na Majorce. To wszystko sprawiało, że to Hurkacz był na papierze faworytem potyczki. Wszystko zależało tak naprawdę wyłącznie od dyspozycji 96. rakiety świata.

Wimbledon: Hubert Hurkacz kontra Casper Ruud w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Ruuda. Już na "dzień dobry" Norweg musiał bronić dwóch break pointów. Kolejne okazje na przełamanie pojawiły się także w trzecim gemie, ale Casper wciąż podtrzymywał 100% skuteczność utrzymywania podań. Ta sytuacja uległa zmianie w trakcie siódmego rozdania. Wówczas Hurkacz posiadał trzy szanse z rzędu na returnie i udało się wykorzystać już premierową okazję. Do końca partii Wrocławianin przypilnował przewagi jednego breaka. Za drugim setbolem zapewnił sobie triumf 6:4 w pierwszej odsłonie.

Hubert poszedł za ciosem na starcie drugiej części spotkania. Początkowo zawodnik rozstawiony z "11" wyszedł ze stanu 15-40, doprowadził do równowagi, ale kolejne dwa punkty trafiły na konto naszego reprezentanta. W kolejnych minutach Hurkacz znów kontrolował sytuację. W siódmym gemie znów doczekał się szans na przełamanie. Wykorzystał ostatnią z dwóch okazji i przy wyniku 5:2 mógł serwować po wygranie partii. Szybko zrobiło się 40-0, ale ostatecznie Hubert dopiero za trzecim setbole zamknął odsłonę rezultatem 6:2.

Pierwsza faza trzeciej partii toczyła się bez większej historii. Ciekawiej zrobiło się dopiero w siódmym gemie. Wówczas Ruud wrócił ze stanu 15-30 i dorzucił czwarte "oczko" na swoje konto. Po chwili niespodziewanie zaskoczył Hurkacza. Chociaż Hubert prowadził 30-0, doszło do break pointa na 5:3 dla Caspera. Na szczęście w kluczowym momencie Wrocławianin zaproponował odważną akcję, która przyniosła mu korzyść. Potem nasz reprezentant doprowadził do remisu.

W trakcie dziewiątego rozdania pachniało przełamaniem na korzyść Hurkacza. Wtedy jednak rozstawiony z "11" Norweg skutecznie wyszedł ze stanu 15-40. Podczas jedenastego gema wracał z 0-40 i doprowadził do równowagi, ale tym razem do breaka już doszło. Po chwili Hubert serwował po awans. Prowadził 30-15 i wówczas nastąpił zwrot akcji, popełnił kilka błędów. Po raz pierwszy w meczu dał się przełamać, przez co zobaczyliśmy tie-break.

Rozpoczął się on bardzo źle dla Hurkacza, przegrywał już 1-4. W kolejnych minutach odrobił stratę, a po podwójnym błędzie serwisowym Ruuda znalazł się z przodu. Przy stanie 5-4 serwował Hubert. Następnie Wrocławianin dorzucił szóste "oczko", pojawiły się dwa meczbole. Norweg nie zamierzał się jednak poddawać. Wygrał kolejne trzy akcje, dostał setbola. Ostatnie słowo należało do Polaka. Po dwóch godzinach walki zapewnił sobie zwycięstwo 6:4, 6:2, 7:6(7). W drugiej rundzie Wimbledonu zagra ze zwycięzcą spotkania Hamad Medjedovic - Sebastian Ofner.

Dokładny zapis relacji z meczu Hubert Hurkacz - Casper Ruud jest dostępny TUTAJ. Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News

Casper Ruud AFP

Hubert Hurkacz Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





Hubert Hurkacz: Casper Ruud to świetny zawodnik, a tacy potrafią grać na każdej nawierzchni. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport