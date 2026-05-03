Dwusetowy finał Hurkacza we Włoszech. Będzie awans o 10 miejsc w rankingu

Osiem dni temu pojawił się komunikat organizatorów turnieju ATP Challenger 175 w Cagliari, że Hubert Hurkacz otrzymał dziką kartę do zmagań na Sardynii. Start w tych rozgrywkach dawał Polakowi szansę na złapanie odpowiedniego rytmu meczowego. Nasz reprezentant świetnie wykorzystywał tę okazję, zgarniając kolejne zwycięstwa. Przez pierwsze dwie rundy udało się przebrnąć bez straty seta.

Od ćwierćfinału poprzeczka powędrowała w górę. Hurkacz dwukrotnie wracał do meczu po przegranej premierowej partii. Najpierw uczynił to w starciu z Matteo Berrettinim, a potem grając z Romanem Andresem Burruchagą. W meczu przeciwko Argentyńczykowi sytuacja była naprawdę trudna, bowiem w drugim odsłonie, przy stanie 5:4, zawodnik z Ameryki Południowej serwował po awans do finału. Mimo to Wrocławianin doprowadził do zwycięskiego tie-breaka, a potem także wygranej w całym pojedynku.

Dzięki temu 29-latek, plasujący się na 63. miejscu w rankingu, zameldował się w decydującej batalii o trofeum. Tam czekało go starcie z Matteo Arnaldim, plasującym się o 40 lokat niżej. Można powiedzieć, że Włoch miał podobną sytuację, co Polak, bowiem jeszcze niespełna dwa lata temu był znacznie wyżej w notowaniu. Gdy Hurkacz ustanawiał swoją "życiówkę", czyli 6. pozycję w męskim zestawieniu, tenisista z Italii zajmował wtedy 30. miejsce. Obaj stanęli zatem przed szansą na zgarnięcie kolejnych cennych punktów. Ewentualna wygrana Huberta dawałaby mu powrót do TOP 50. Według przedmeczowych notowań Polak był wyraźnym faworytem ich pierwszego bezpośredniego pojedynku.

Hubert Hurkacz kontra Matteo Arnaldi w finale

Mecz rozpoczął się źle z perspektywy Hurkacza. Już na "dzień dobry" stracił swój serwis, posyłając bekhend w siatkę. W kolejnych minutach sytuacja odwróciła się na korzyść Wrocławianina. Zbudował serię trzech gemów z rzędu i wydawało się, że powoli zmierza to w dobrym kierunku. Niestety, doszło do kolejnego zwrotu akcji. Tuż przed zmianą stron Hubert dał się przełamać do zera, a później przegrał rozdanie mimo prowadzenia 30-15 na returnie. Zrobił się remis, ale na tym problemy 29-latka się nie skończyły.

Arnaldi punktował naszego reprezentanta, który miał nawet problem z utrzymywaniem swoich serwisów. Już w dziewiątym gemie pojawiły się setbole dla Matteo. W trakcie tego rozdania Włoch posiadał łącznie sześć okazji na zamknięcie partii. Hurkacz walczył i chwilowo wyszedł z opresji, dokładając czwarte "oczko". Potem tenisista z Italii posiadał już swoje podanie i wykorzystał je. Zamknął premierową odsłonę za ósmym setbolem, zapisując na swoim koncie wynik 6:4.

29-latek nie miał już zatem wyjścia - musiał zanotować trzeci z rzędu powrót po przegranej pierwszej partii, by zdobyć trofeum w Cagliari. Hurkacz świetnie zainaugurował drugą część pojedynku. Najpierw zachował serwis, a potem zgarnął przełamanie do zera. Problem polegał na tym, że znów nie udało się pójść za ciosem. Wrocławianin pozwolił przeciwnikowi na szybkie zniwelowanie strat i po czterech gemach nastał remis. Zła passa Huberta trwała. Tuż przed zmianą stron, po następnym nieudanym forhendzie Polaka w tym spotkaniu, Matteo objął prowadzenie z przełamaniem.

W trakcie szóstego rozdania tenisista z Italii potwierdził przewagę i zrobiło się już 4:2 dla reprezentanta gospodarzy. W następnych minutach Wrocławianin próbował gonić przeciwnika, miał nawet piłkę na 4:4. Arnaldi zachował jednak różnicę jednego breaka i po 103 minutach walki mógł cieszyć się ze zwycięstwa 6:4, 6:4. Mimo tej przegranej, Hurkacz zanotuje awans 10 miejsc w poniedziałkowym rankingu i zamelduje się na 53. miejscu. Teraz przed Hubertem bardzo ważny turniej - ATP Masters 1000 w Rzymie. Będzie tam bronić 200 pkt za ubiegłoroczny ćwierćfinał.

