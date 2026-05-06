Dwa tie-breaki, a później trzeci set w meczu Hurkacza. Udany rewanż za French Open

Kapitalny start sezonu w United Cup, a później wyjątkowo, jak na możliwości Hurkacza, kiepskie wyniki na kortach twardych - tak wyglądały pierwsze trzy miesiące Wrocławianina po powrocie. I były obawy, czy mączka przyniesie jakiś przełom. Przyniosła, choć wciąż potencjał dwukrotnego triumfatora Mastersów nie oddaje jego aktualnej pozycji w rankingu. W Rzymie "Hubi" broni jeszcze punktów za zeszłoroczny ćwierćfinał, później ma do obrony dorobek za finał ATP 250 w Genewie, minimalnie przegrany rok temu z Djokoviciem. A dalej powinno być już z górki. Od połowy czerwca aż do końca roku bowiem pauzował.

W Madrycie Polak przegrał w drugiej rundzie zacięte spotkanie z Lorenzo Musettim. Nie zdecydował się na odpoczynek, ale na ścieżkę, którą miał w planach już rok temu. Wtedy, będąc jeszcze w Rzymie, zgłosił się do challengera w drugim tygodniu Mastersa. Nie zagrał w nim, bo na Foro Italico zasygnalizował powrót do formy, dotarł do najlepszej ósemki.

A teraz z Madrytu ruszył do Cagliari - na Sardynii mógł wreszcie złapać rytm meczowy, odniósł kilka cennych zwycięstw. I zagrał o tytuł, choć ten mecz z Matteo Arnaldim przegrał. Dziś, pierwszy raz od 2020 roku, zaczął zmagania w Rzymie jako zawodnik nierozstawiony. Na Campo Centrale, największej arenie całego kompleksu, zmierzył się z Yannickiem Hanfmannem - 34-letnim Niemcem, który - podobnie jak Polak - ma wielki atut. Świetny serwis, dający przewagę. Ale już inne argumenty przemawiały raczej za Hurkaczem.

Na triumfatora tej potyczki czekał już rozstawiony z "18" Luciano Darderi.

ATP 1000 w Rzymie. Hubert Hurkacz kontra Yannick Hanfmann na Campo Centrale

Z Niemcem "Hubi" mierzył się tylko raz - w 2018 roku w Paryżu, w kwalifikacjach Wielkiego Szlema. Wtedy to Hanfmann był rozstawiony, choć różnica między nimi w rankingu nie była wielka. Polak jednak wchodził już dość mocno do zawodowego tenisa, wygrał tamto starcie w dwóch tie-breakach.

I tak długo było też dzisiaj - serwis decydował o wszystkim. Hurkacz w pierwszym secie zdobył 21 punktów po 21 pierwszych udanych serwisach. Ale pojawił się moment, gdy "jedynka" nie wpadała. Dokładniej zaś - w piątym gemie.

Najpierw były dwa niewymuszone błędy w ofensywie, po nich zaś podwójny serwisowy. Niemiec uzyskał trzy break pointy, już w tym pierwszym miał przewagę sytuacyjną, a jednak wyrzucił piłkę za plac gry. Świetnymi serwisami Wrocławianin wyrównał, ale jeszcze raz musiał bronić się przed przełamaniem. Na szczęście wybrnął z tego.

Doświadczonemu tenisiście z Niemiec, choć mieszkającemu w Antwerpii, też trzeba oddać to, że świetnie wprowadzał piłkę do gry. I momentalnie ruszał do przodu, Polak musiał odgrywać z głębokiej defensywy.

A ponieważ obaj nie mieli już trudniejszych momentów serwisowych, decydować musiał tie-break.

W nim Polak wygrał pierwszą bardzo długą akcję, w drugiej zaś wywalczył mini breaka. To już była duża zaliczka, ale decydujący okazał się kapitalny skrót Huberta w ostatnim punkcie przed zmianą stron. Dał mu prowadzenie 5-1, pozostało więc dorzucić dwa punkty. Już przy stanie 5-2 i własnych serwisach. Tyle że Hanfmann odrobił część strat, a za chwilę był bliski ogrania Polaka, który walczył przy siatce. I dał rade skończyć tę akcję. Hurkacz po 49 minutach zapisał partię na swoim koncie, wygrał 7:6 (3).

W drugiej partii role się odwróciły - to Hanfmann po swoich gemach obejmował prowadzenie, a Polak go gonił. Tym razem w siódmym gemie Yannick uzyskał da break-pointy, po swoich kapitalnych akcjach. A to był pierwszy i drugi przypadek w meczu, gdy Hurkacz trafił pierwszym podaniem. I przegrał akcje. Później jednak i tak gema wygrał.

Znów decydował więc tie-break, jak w pierwszej partii. Choć niewiele brakowało, by Polak miał trzy break pointy w 11. gemie. Taśma zatrzymała piłkę, po której powinno być 0-40.

Tym razem w trzynastym gemie sytuacja była dokładnie odwrotna niż w pierwszym secie. To Hanfmann szybko wywalczył mini breaka, przy zmianie stron wygrywał aż 5-1. Hurkacz był trochę zdenerwowany, trudno się dziwić. I już nie odwrócił sytuacji, przegrał 2-7.

Decydował więc trzeci set, ten zaczął się dla Polaka fatalnie. Pokpił sprawę przy stanie 40-15, zdecydował się na skrót po returnie rywala. I trafił w siatkę. A później przegrał gema. Pierwszy raz w meczu doszło do przełamania.

Hurkacz musiał więc dokonać dwóch rzeczy, których przez dwie godziny mu się nie udało. Najpierw wywalczyć break point w gemie serwisowym Niemca. A później jeszcze go wykorzystać.

To się ostatecznie wydarzyło, ale już po drugim przełamaniu serwisu Hurkacza. Z sytuacji krytycznej (1:4), zrobiła się nieco lepsza. Ale tylko na moment, przestał funkcjonować pierwszy serwis Huberta.

Hanfmann wygrał 6:7 (3), 7:6 (2), 6:2. I to on zagra w piątek w 1/32 finału z Darderim.

