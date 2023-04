Dreszczowiec z udziałem Huberta Hurkacza. Polak wrócił z dalekiej podróży

Ale w założeniu to miała być rozgrzewka przed głównym sezonem na mączce, którego inauguracją jest tak naprawdę turniej w Monte Carlo. Jak się okazało Hurkacz dobrze zrobił. Powoli przyzwyczaja się do gry w nowych warunkach.

Niestabilny Hurkacz w pierwszym secie

Początkowo to tenisista z Wrocławia miał przewagę. Potwierdzał to wynik - 4:1 dla polskiego zawodnika. Potem częściej punkty zdobywał rywal z Serbii. Przy wyniku 5:5 dwa punkty po zagraniach z forhendu stracił Hurkacz. Kosztowało go to seta, zakończonego po 58 minutach gry.