Dramatyczny mecz Hurkacza. 15 asów, przełom w czwartym gemie. Co za widowisko

Hubert Hurkacz rozpoczął występ w jednym ze swoich najbardziej ulubionych turniejów od zwycięstwa po wymagającym pojedynku przeciwko Aleksandrowi Szewczence. Polak posłał w sumie 28 asów, nie musiał bronić ani jednego break pointa, ale mimo tego aktualny reprezentant Kazachstanu potrafił doprowadzić do decydującej partii po świetnym tie-breaku. Końcówka meczu należała jednak do wrocławianina i to nasz tenisista zameldował się w kolejnej fazie.

Reklama