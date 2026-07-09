Dramat Hurkacza na Wimbledonie. Polak nadał komunikat ws. stanu zdrowia

Hubert Hurkacz KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Hubert Hurkacz KENTARO TOMINAGA AFP

W trzech pierwszych meczach Wimbledonu Hubert Hurkacz szedł jak burza. Casper Ruud i Sebastian Ofner nie ugrali z nim nawet jednego seta. Tommy Paul przegral 1:3. Polak robudził więc apetyty swoich kibiców na znakomity wynik.

W czwartej rundzie rywalem Huberta Hurkacza był Jan-Lennard Struff. Niemiec przegral dwa pierwsze sety, ale później zaczął odrabiać straty i doprowadził do wyrównania.

W piątym secie przy stanie 4:2 dla Niemca Hubert Hurkacz skreczował. Kontuzja odniesiona na korcie brutalnie zakończyła udział Polaka w Wimbledonie.

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Już wiadomo, co stało się Hurkaczowi. Polak informuje ws. stanu zdrowia

Teraz Hubert Hurkacz nadał komunikat ws. stanu swojego zdrowia. Poinformował, że naciągnął mięsień skośny brzucha. Zapewnia, że do gry będzie gotowy już wkrótce.

- To boli... Naciągnąłem mięsień skośny brzucha i niestety nie mogłem kontynuować gry. Rehabilitacja przebiega dobrze i wkrótce będę gotowy do powrotu na kort. Dziękuję za niesamowite wsparcie - napisał Hubert Hurkacz.

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Możemy oczekiwać, że Hubert Hurkacz wróci do gry na nawierzchni twardej. Sezon na "harda" w tourze ATP rozpocznie się od turnieju rangi 500 w Waszyngtonie (27 lipca).

Nie ma co liczyć na to, że Hubert Hurkacz zdąży zagrać w turnieju ATP 250 w chorwackim Umagu.

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Kibicom Wrocławianina pozostaje wierzyć, że powrót po tej kontuzji będzie oznaczał dla Hurkacza koniec pechowych kontuzji, które w ostatnim czasie prześladowały go głównie na Wimbledonie.

W 2024 rok własnie na londyńskich kortach doznał kontuzji kolana, która później wykluczyła go z gry na wiele miesięcy.

Hubert Hurkacz KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





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