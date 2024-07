Hubert Hurkacz przegrywał z Filsem. Dobiła go kontuzja, koszmar Polaka

Polak z poświęceniem rzucił się do woleja zagranego przez Filsa i wydawało się, że jest to kolejny, jeden z wielu "padów", po którym "Hubi" się otrzepie i będzie nadal walczył. Zwłaszcza, że moment był arcyważny, bo stało się to przy piłce, która pozwoliła mu wyjść na prowadzenie 8:7 . Po chwili zapanował prawdziwy niepokój, bo sytuacja zaczęła wyglądać coraz bardziej poważnie.

Hurkacz miał problem, by podnieść się z kortu i można było odnieść wrażenie, że uskarża się na kłopoty z kolanem, być może z więzadłem. Dokuśtykał do swojego ławeczki, ale nie wyglądał na kogoś, kto czuje się na siłach by kontynuował pojedynek. Za moment znalazła się przy nim pomoc medyczna, najpierw był opatrywany na siedząco, a po chwili położył się twarzą do nawierzchni i w dalszym ciągu fizjoterapeutka pracowała nad jego ciałem.