Doskonałe wieści dla Huberta Hurkacza. Stało się, oficjalnie ogłaszają wspaniałą nowinę

Dzisiaj o poranku dopłynęły do nas znakomite informacje dotyczące Huberta Hurkacza. Jak co poniedziałek nastąpiła aktualizacja rankingu ATP. Tym razem mieliśmy szczególne powody do radości. Hubert Hurkacz powrócił do TOP 10 zestawienia najlepszych tenisistów po ponad 7 miesiącach przerwy. Chociaż stało się to jasne już w trakcie turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu na początku listopada, to dzisiaj oficjalnie doczekaliśmy się potwierdzenia tej informacji w najnowszym rankingu.