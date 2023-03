Djoković pod wrażeniem Hurkacza! "Jeden z najlepszych"

Dziękuję publice za wsparcie dla obu z nas. Z Hubertem nigdy nie jest łatwo, to jeden z najlepszych zawodników w tourze. Prezentuje kapitalną mentalność, zawsze podchodzi z szacunkiem do osoby, z którą gra, spora klasa. Ma także topowy serwis, w drugim secie do 11. gema nie miałem zbyt wiele szans przy jego serwisach. Na szczęście sam znalazłem swoje podanie i trzymałem się równo z nim. Nie było między nami dzisiaj sporej różnicy, zdecydowały detale i małe momenty, jak to z reguły bywa w takich spotkaniach

~ Novak Djoković