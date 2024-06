Djoković na drodze Hurkacza, trudne wyzwanie dla Polaka. Oto męska drabinka Wimbledonu

Już w poniedziałek rozpocznie się kolejna edycja zmagań na londyńskiej trawie. Na jednego z kandydatów do bardzo dobrego wyniku podczas Wimbledonu wyrósł Hubert Hurkacz. Półfinalista turnieju sprzed trzech lat będzie chciał zrobić wszystko, by wyrównać ten rezultat albo go nawet poprawić podczas tegorocznej imprezy. Nasz reprezentant poznał właśnie swojego pierwszego rywala, a także układ potencjalnych przeciwników w kolejnych rundach.