Decyzja Hurkacza podzieliła kraj. Mocne słowa kibiców, puściły im nerwy

Już tylko kilka dni dzieli nas od ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, która odbędzie się w piątkowy wieczór. Polacy szanse medalowe upatrywali między innymi w tenisie. Nad Sekwaną poza Igą Świątek miał pojawić się między innymi Hubert Hurkacz. Wrocławianin w drugiej rundzie Wimbledonu nabawił się jednak poważnego urazu kolana. Po jakimś czasie okazało się, że niezbędna jest operacja. Wykonał ją wybitny specjalista w swoim fachu, Bartłomiej Kacprzak.

"Skupiamy się na pełnym obciążeniu i dynamice. Najważniejsze jest w tej chwili przygotowanie motoryczne, bo to jedyna rzecz, która zadecyduje, czy będzie gotowy na igrzyska olimpijskie, czy nie. To, co jest istotne - Hubert po tej operacji jest zdrowy. Nie mamy do czynienia z zawodnikiem chorym, tylko ze zdrowym" - mówił lekarz w niedawnej rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Hubert Hurkacz w ostatnich dniach rehabilitował się w pocie czoła, by wygrać walkę z czasem i powalczyć w stolicy Francji o medal. Niestety w poniedziałek przekazał on kibicom najgorsze możliwe wieści. "Podjęliśmy decyzję z teamem, że nie jestem w stanie zagrać w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Była to bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem o tym, by reprezentować Polskę na igrzyskach i móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety, zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli" - powiedział w krótkim filmiku na Instagramie.

Kibice są rozgoryczeni decyzją Huberta Hurkacza

Brak wrocławianina w Paryżu to dramat także dla Jana Zielińskiego. Warszawianin w grze podwójnej planował grać właśnie u boku czołowego singlisty globu. Niedawny triumfator Wimbledonu zawody w Paryżu obejrzy jednak w telewizji. Nie wystąpi on również w parze z Igą Świątek w mikście, ponieważ wcześniej musiałby wyjść na kort w deblu. Kibicom jest z tego powodu bardzo przykro. Reklama

W mediach społecznościowych sporo osób o taki stan rzeczy obwinia... Huberta Hurkacza. Ich zdaniem przeciąganie decyzji o ewentualnym udziale w igrzyskach trwało zbyt długo. Na zmianę 22 lipca jest już za późno. Burzliwa dyskusja rozpoczęła się pod wpisem profilu "z_kortu" na platformie X.

"Nie no, jaki on jest załamujący, przekazuje taką informacje, przez cały filmik się śmiejąc i będąc ewidentnie rozbawionym, o co tutaj chodzi? Nie mówiąc o tym, że mógł pojechać na igrzyska wyjsć na mecz zrobić krecza po 1-2 gemach i wtedy powiedzieć, że nie da rady grać" - napisał użytkownik o nazwie "nico" (pisownia oryginalna).

"Od momentu kontuzji Hurkacza było trąbione non stop o tym co musi się wydarzyć, żeby mógł zagrać Zieliński. Jeżeli nie wystawimy miksta, to w 100% odpowiedzialny będzie za to Hurkacz. Wtedy przez niego właśnie stracimy naszą dużą medalową szansę" - wtórował mu Kamil (pisownia oryginalna). Podobnych opinii w innych wątkach na portalu X znajdziemy multum. Część nie nadaje się do zacytowania ze względu na użyte wulgaryzmy. Reklama

Smutny początek tygodnia. Rozpaczają nie tylko Polacy

Dla wielu polskich sympatyków tenisa 22 lipca stał się jednym z najsmutniejszych dni w tym roku. Brakiem Huberta Hurkacza w Paryżu przejęto się nie tylko w kraju nad Wisłą.

