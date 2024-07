Czy Hurkacz zagra na igrzyskach? Dosadna odpowiedź lekarza. To on operował

Od dwóch tygodni Hubert Hurkacz toczy dramatyczny wyścig z czasem. Polski tenisista odniósł kontuzję kolana, która może wykluczyć go z udziału w igrzyskach olimpijskich. Sztab lekarzy i fizjoterapeutów robi wszystko, by do tego nie doszło. - Fizjoterapeuci pracują po 8-10 godzin dziennie. Mają najlepszą technologię i ludzi. Dzięki temu jest możliwe, by zagrał bezpiecznie w Paryżu - mówi w rozmowie ze Sport.pl Bartłomiej Kacprzak, który operował 27-letniego zawodnika.