Cudowne zagranie Huberta Hurkacza. Ależ to zrobił

Znakomite zagranie Huberta Hurkacza. Trafił idealnie

Pierwszego seta Hubert Hurkacz wygrał później do 4, ale już w drugim to rywal był górą. Amerykanin triumfował po tie-breaku. Batalia była bardzo zacięta i wiele wskazywało na to, że równy poziom obu rywali utrzyma się aż do samego końca.