Co za wyczyn Huberta Hurkacza. Wspaniałe wieści, przełamał barierę

Hubert Hurkacz co prawda przegrał finał w Halle, ale i tak ma powody do radości. W ogłoszonym w poniedziałek rankingu ATP Polak jest bowiem siódmy, co jest jego najwyższą lokatą w karierze i najlepszym wynikiem singlisty znad Wisły. 27-letni wrocławianin awansował o dwie pozycje, a do wyprzedzającego go Rosjanina Andrieja Rublowa traci tylko 185 punktów. Liderem jest Włoch Jannik Sinner, który triumfował w Halle.