Co za wieści o Hurkaczu. Połączy siły z numerem 1, prawdziwa bomba

Hubert Hurkacz bardzo lubi Halle. To tam w pięknym finale w 2022 roku pokonał Daniła Miedwiediewa 6:1, 6:4. Turniej otwierający sezon na trawiastej nawierzchni rozpocznie się 17 czerwca. Finały zaplanowane są na 23 czerwca. To doskonały start przed Wimbledonem.

Hurkacz połączy siły z Sinnerem

Panowie już kiedyś grali ze sobą w duecie i nie okazało się to dla nich przepustką do nieba. Podczas turnieju w Halle w 2023 roku Polak i Włoch zostali wyrzuceni już w pierwszej rundzie , przegrywając z Oskarem Otte i Janem-Lennardem Struffem, wygrywając pierwszego seta w tie-breaku, drugiego przegrywając do dwóch, a super tie-breaka 10-7.

Iga Świątek rozpocznie trawiasty sezon w Berlinie

Zarówno Hubert Hurkacz jak i Iga Świątek myślami są już jednak także przy igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Odbędą się one na tym samych kortach co French Open. Dla obojga to prawdziwa szansa, by pokazać całą moc podczas zawodów w cieniu olimpijskiego znicza.