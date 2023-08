Było tak blisko. Hubert Hurkacz o krok od pokonania lidera rankingu

Będzie długo myśleć o tym meczu Hubert Hurkacz i jego sztab. Polak stanął przed ogromną szansą, by pokonać w końcu - w trzecim meczu w karierze - Carlosa Alcaraza. Polak miał piłkę meczową i świetną sytuację, by ją wykorzystać, ale nawet to nie wystarczyło do wygranej w półfinale turnieju ATP 1000 w Cincinnati. Przegrał z liderem rankingu 6:2, 6:7 (4), 3:6 po dwóch godzinach i 20 minutach znakomitego spotkania. Drugiego finalistę wyłoni spotkanie Novaka Djokovicia z Aleksandrem Zverevem.