Było już 2:4 15-40 Hurkacza w 2. secie. Trzecia partia decydowała w meczu z Amerykaninem

Hubert Hurkacz był o krok od awansu do ćwierćfinału Wimbledonu, prowadził 2-0 w setach podczas starcia z Janem-Lennardem Struffem. Niestety później pojawiły się kłopoty zdrowotne, które uniemożliwiły Polakowi normalną rywalizację. Okazało się, że Wrocławianin naciągnął mięsień skośny brzucha. Uraz wymagał przerwy, dlatego też nie zobaczyliśmy go podczas turniejów na mączce w Europie. 29-latek chciał się jak najlepiej przygotować do zmagań na terenie Ameryki Północnej.

Pierwszym przystankiem po miesięcznej przerwie okazał się Montreal. To impreza, z którą Hurkacz ma sporo pozytywnych wspomnień. Cztery lata temu grał w finale, zmierzył się w nim z Pablo Carreno-Bustą. Ostatecznie to Hiszpan sięgnął po tytuł. Hubert miał rozegrać swój premierowy pojedynek już wczoraj, ale na przeszkodzie stanęły opady deszczu. Trzeba było dokonać roszad w planie gier i finalnie do potyczki naszego reprezentanta z Marcosem Gironem doszło dopiero we wtorek, po godz. 17:00 czasu polskiego.

ATP Montreal: Hubert Hurkacz kontra Marcos Giron w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Hurkacza. Panowie dość pewnie utrzymywali swoje podania, zbliżali się w kierunku tie-breaka. W dwunastym gemie udało się jednak wywrzeć presję na podającym Gironie, który chciał doprowadzić do decydującej rozgrywki. Pojawiły się dwa break pointy z rzędu dla Huberta, oznaczające jednocześnie setbole. Polak popisał się efektowną akcją. Śmiało ruszył do ataku i wszystko wykończył pewnym stop wolejem przy siatce. Ostatecznie nasz reprezentant triumfował 7:5 w premierowej odsłonie.

Pierwsze minuty drugiej części pojedynku wyglądały podobnie do tego, co widzieliśmy na starcie potyczki. W trzecim gemie przydarzyła się jednak zaskakująca rzecz. Hurkacz szybko wyszedł na prowadzenie 30-0 i wyraźnie się rozluźnił. Przegrał trzy akcje z rzędu, doszło do okazji na przełamanie dla Marcosa. Hubert wypracował sobie wyraźną przewagę poprzez podanie, ale później wykonał błąd taktyczny. Będąc przy siatce, posłał piłkę dokładnie tam, gdzie znajdował się rywal. Amerykanin miał ułatwione zadanie i wykonał skuteczne minięcie. Doszło do breaka, którego później Giron potwierdził i zrobiło się 3:1 dla tenisisty z USA.

Wrocławianin walczył o odrobienie strat, w trakcie szóstego rozdania doprowadził do rywalizacji na przewagi. Ostatecznie nie uzyskał ani jednego break pointa. Sytuacja Hurkacza stała się jeszcze bardziej skomplikowana w siódmym gemie. Po udanej akcji Amerykanina, nastał wynik 2:4 15-40 z perspektywy serwującego Huberta. Wtedy jednak Polak wyszedł z opresji w dobrym stylu i dał sobie jeszcze nadzieję na powrót w drugim secie. Giron przypilnował sytuacji do końca partii. W dziesiątym gemie, gdy serwował po doprowadzenie do decydującej odsłony, wygrał dwie akcje od stanu 30-30. Wynikiem 6:4 zagwarantował dalszą część rozgrywki w Montrealu.

Hurkacz zanotował pozytywną reakcję na starcie trzeciej partii. W drugim gemie przełamał rywala w podobny sposób, co Amerykanin kilkadziesiąt minut wcześniej. Początkowo było 30-0 dla Marcosa, później trzy punkty wygrane przez Huberta. Następnie tenisista z USA posiadał jeszcze piłkę na 1:1. Ostatecznie doszło jednak do wygranego rozdania przez returnującego. Chwilę później Wrocławianin prowadził już 3:0. Nasz reprezentant nie chciał na tym poprzestać, miał nawet okazję na podwójne przełamanie. Finalnie Giron utrzymał jednak swoje podanie i zgarnął premierowe "oczko" w tym secie. Polak ciągle czuł się bardzo pewnie. W pewnym momencie popisał się takim efektownym smeczem, że starszy pan, który na chwilę się zagapił, dostał piłką po odbiciu się od kortu.

Rozwiń

Ostatecznie Hurkacz zwyciężył 7:5, 4:6, 6:2 i zameldował się w drugiej rundzie ATP Masters 1000 w Toronto. Jego kolejnym przeciwnikiem będzie rozstawiony z "25" Alejandro Tabilo. W ostatnich tygodniach reprezentant Chile dwukrotnie mierzył się z Kamilem Majchrzakiem. Podczas Roland Garros lepszy był zawodnik z Ameryki Południowej, a w trakcie Wimbledonu tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zdołał wziąć rewanż. Zobaczymy, jak Hurkacz poradzi sobie w potyczce z Tabilo.

Dokładny zapis relacji z meczu Hubert Hurkacz - Marcos Giron jest dostępny TUTAJ.

Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News

Marcos Giron (po lewej) i Jack Draper WILLIAM WEST / AFP AFP

Alejandro Tabilo MATTEO CIAMBELLI/PHOTOSPORT AFP





Cameron Norrie - Camilo Ugo Carabelli. Skrót meczu Polsat Sport