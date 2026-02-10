Bublik zrezygnował. A Hurkacz odpadł. Dwa niewykorzystane meczbole w Rotterdamie

Po nieudanym występie na turnieju ATP 250 w Montpellier, gdzie Hubert Hurkacz odpadł już na etapie pierwszej rundy, nasz reprezentant udał się na kolejne halowe zmagania - tym razem do Rotterdamu, na imprezę rangi "500". Polak zdecydował się na start w dwóch kategoriach - singlu oraz deblu. Początkowo w tej drugiej kategorii mówiło się, że stworzy duet z Aleksandrem Bublikiem. Obaj trafili jednak na siebie w premierowej fazie gry pojedynczej. Po późniejszym losowaniu deblowej drabinki okazało się, że Wrocławianin finalnie zagra w parze z Karenem Chaczanowem, a reprezentant Kazachstanu - z Valentinem Royerem.

Ostatecznie Bublik postanowił zrezygnować z występu w grze podwójnej. Wczoraj wieczorem pojawił się komunikat na stronie ATP, że Aleksander wycofał się z powodu zmęczenia. Chciał mieć chwilę dłużej na regenerację po wyczerpującej rywalizacji w Pucharze Davisa. W związku z tym zobaczymy go w akcji dopiero jutro, podczas starcia z Hurkaczem. Poznaliśmy już godzinę tego starcia. Panowie rozpoczną swój środowy mecz nie przed 14:30. Zanim jednak batalia z turniejową "3" w singlu, Hubert walczył dzisiaj o ćwierćfinał w deblu. Przeciwnikami Polaka oraz Rosjanina byli Francisco Cabral i Lucas Miedler.

ATP Rotterdam: Hubert Hurkacz i Karen Chaczanow walczyli o ćwierćfinał w deblu

Mecz rozpoczął się od serwisu portugalsko-austriackiego teamu. Pierwsze break pointy pojawiły się w czwartym gemie. Kolejne nastały także w trakcie piątego i szóstego rozdania. Ostatecznie jednak do żadnego przełamania nie doszło i o wszystkim decydował tie-break. W nim zobaczyliśmy tylko jednego mini breaka - podczas trzynastej akcji. Wówczas Hurkacz i Chaczanow wygrali akcję, po której mogli zamykać partię przy własnym podaniu. I dokonali tej sztuki, triumfując 7:6(6) w premierowej odsłonie.

W drugiej części pojedynku oba duety pewnie wygrywała swoje gemy, nie obejrzeliśmy choćby jednego decydującego punktu. W związku z tym ponownie doszło do tie-breaka. Kluczowy moment nastał przy stanie 4-4. Wtedy Cabral i Miedler wywalczyli mini przełamanie, potem dwukrotnie utrzymali własne podanie i dzięki temu wynikiem 7:6(4) doprowadzili do super tie-breaka.

W nim jako pierwsi meczbole uzyskali Francisco oraz Lucas, przy rezultacie 9-7. Hubert i Karen obronili dwie okazje rywali, przy drugiej Polak posłał asa. Po zmianie stron zobaczyliśmy jednak podwójny błąd serwisowy Wrocławianina. Nasz reprezentant szybko odkupił winy świetnym returnem. Następnie przeciwnicy posiadali czwartego meczbola. Wtedy dwukrotnie doskonałe podanie wykonał Rosjanin. To oznaczało premierową szansę na zamknięcie dla Hurkacza oraz Chaczanowa.

Portugalsko-austriacki team w niebywałym stylu wyratowali się po agresywnym returnie Huberta. W dalszej fazie duet naszego tenisisty posiadał jeszcze drugiego meczbola, ale ostatecznie to rywale cieszyli się z awansu do deblowego ćwierćfinału na turnieju ATP 500 w Rotterdamie. Potrzebowali do tego szóstej okazji. Wprowadzili do gry świetny return, a później dopięli swego, wygrywając 6:7(6), 7:6(4), 16-14. Hurkaczowi pozostaje już zatem wyłącznie rywalizacja w singlu.

Hubert Hurkacz - Martin Damm Jr. Skrót meczu Polsat Sport

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Aleksander Bublik DIMITAR DILKOFF / AFP AFP

Karen Chaczanow AFP