Bolesny komunikat ws. Hurkacza, tuż przed meczem w Paryżu. ATP oficjalnie potwierdza

W głównej drabince singla mężczyzn podczas tegorocznego Roland Garros znalazło się miejsce dla dwóch Polaków. W trakcie czwartkowej ceremonii losowania okazało się, że obaj nasi reprezentanci trafili na wymagających przeciwników na starcie, słynących z dobrej gry na mączce. Hubertowi Hurkaczowi przydzielono Jaume Munara, a Kamilowi Majchrzakowi - Alejandro Tabilo.

Wrocławianin zaliczył nieudany start tuż przed wielkoszlemową rywalizacją w Paryżu. Odpadł już w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie, przegrywając z Yannickiem Hanfmannem. 29-latkowi najprawdopodobniej udzieliło się zmęczenie po rozgrywkach ATP Challenger 175 w Cagliari, gdzie Hurkacz dotarł do finału. Szybka porażka w stolicy Włoch spowodowała ogromny spadek Huberta w rankingu, bowiem bronił punktów za ćwierćfinał wywalczony przed rokiem. Z 53. pozycji zleciał aż na 78. miejsce.

Hubert Hurkacz z ponownym spadkiem w rankingu ATP

Niestety, na tym problemy Polaka w męskim zestawieniu się nie zakończyły. Dzisiaj oficjalnie potwierdzono kolejny spadek Wrocławianina. Na stronie ATP opublikowano najnowszą aktualizację rankingu. I doszło do czegoś, co było nieuniknione. Hurkacz zrezygnował z bronienia punktów za ubiegłoroczny finał rangi "250" w Genewie. Wówczas przegrał po trzysetowej batalii z Novakiem Djokoviciem. Utrata tej zdobyczy sprawiła, że w obecnym notowaniu Hubert jest dopiero 99.

Spotkanie z Jaume Munarem urasta zatem do miana niezwykle istotnego. Ewentualne potknięcie Polaka w tym pojedynku może sprawić, że Hurkacz wypadnie z TOP 100 po raz pierwszy od blisko ośmiu lat. Zobaczymy, jak Wrocławianin poradzi sobie z solidnym na mączce Hiszpanem. Ten mecz zostanie rozegrany w poniedziałek.

Na szczycie zestawienia możemy zaobserwować rosnący dystans pomiędzy Jannikiem Sinnerem i Carlosem Alcarazem. Aktualnie różnica między panami wynosi aż 2790 "oczek". Przewaga Włocha będzie tylko i wyłącznie wzrastać, bowiem Hiszpana nie zobaczymy na kortach co najmniej do zakończenia Wimbledonu. Najlepszym Polakiem w rankingu jest obecnie Kamil Majchrzak, plasujący się na 78. miejscu.

Ranking ATP (stan na 24.05.2026):

1. Jannik Sinner - 14750 pkt

2. Carlos Alcaraz - 11960 pkt

3. Alexander Zverev - 5705 pkt

4. Novak Djokovic - 4460 pkt

5. Ben Shelton - 4070 pkt

...

78. Kamil Majchrzak - 747 pkt

99. Hubert Hurkacz - 600 pkt

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

