Bolesny komunikat ws. Hurkacza, tuż przed meczem w Paryżu. ATP oficjalnie potwierdza

Mateusz Stańczyk

Wystartowała rywalizacja w głównej drabince Roland Garros. Mecz pierwszej rundy z udziałem Huberta Hurkacza wyznaczono dopiero na jutro. Polak trafił w premierowej fazie na Jaume Munara. Nasz reprezentant wylosował zatem na "dzień dobry" niewygodnego rywala. Dobę przed tym spotkaniem dotarła przykra wiadomość ws. Wrocławianina. Oficjalne potwierdzenie opublikowano na stronie ATP.

Hubert Hurkacz trafił na Jaume Munara w pierwszej rundzie Roland Garros
BERTRAND GUAYAFP

W głównej drabince singla mężczyzn podczas tegorocznego Roland Garros znalazło się miejsce dla dwóch Polaków. W trakcie czwartkowej ceremonii losowania okazało się, że obaj nasi reprezentanci trafili na wymagających przeciwników na starcie, słynących z dobrej gry na mączce. Hubertowi Hurkaczowi przydzielono Jaume Munara, a Kamilowi Majchrzakowi - Alejandro Tabilo.

Wrocławianin zaliczył nieudany start tuż przed wielkoszlemową rywalizacją w Paryżu. Odpadł już w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie, przegrywając z Yannickiem Hanfmannem. 29-latkowi najprawdopodobniej udzieliło się zmęczenie po rozgrywkach ATP Challenger 175 w Cagliari, gdzie Hurkacz dotarł do finału. Szybka porażka w stolicy Włoch spowodowała ogromny spadek Huberta w rankingu, bowiem bronił punktów za ćwierćfinał wywalczony przed rokiem. Z 53. pozycji zleciał aż na 78. miejsce.

Hubert Hurkacz z ponownym spadkiem w rankingu ATP

Niestety, na tym problemy Polaka w męskim zestawieniu się nie zakończyły. Dzisiaj oficjalnie potwierdzono kolejny spadek Wrocławianina. Na stronie ATP opublikowano najnowszą aktualizację rankingu. I doszło do czegoś, co było nieuniknione. Hurkacz zrezygnował z bronienia punktów za ubiegłoroczny finał rangi "250" w Genewie. Wówczas przegrał po trzysetowej batalii z Novakiem Djokoviciem. Utrata tej zdobyczy sprawiła, że w obecnym notowaniu Hubert jest dopiero 99.

Spotkanie z Jaume Munarem urasta zatem do miana niezwykle istotnego. Ewentualne potknięcie Polaka w tym pojedynku może sprawić, że Hurkacz wypadnie z TOP 100 po raz pierwszy od blisko ośmiu lat. Zobaczymy, jak Wrocławianin poradzi sobie z solidnym na mączce Hiszpanem. Ten mecz zostanie rozegrany w poniedziałek.

Na szczycie zestawienia możemy zaobserwować rosnący dystans pomiędzy Jannikiem Sinnerem i Carlosem Alcarazem. Aktualnie różnica między panami wynosi aż 2790 "oczek". Przewaga Włocha będzie tylko i wyłącznie wzrastać, bowiem Hiszpana nie zobaczymy na kortach co najmniej do zakończenia Wimbledonu. Najlepszym Polakiem w rankingu jest obecnie Kamil Majchrzak, plasujący się na 78. miejscu.

Ranking ATP (stan na 24.05.2026):

1. Jannik Sinner - 14750 pkt

2. Carlos Alcaraz - 11960 pkt

3. Alexander Zverev - 5705 pkt

4. Novak Djokovic - 4460 pkt

5. Ben Shelton - 4070 pkt

...

78. Kamil Majchrzak - 747 pkt

99. Hubert Hurkacz - 600 pkt

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

