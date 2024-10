Bolesne wyznanie Huberta Hurkacza. To dlatego nie ma partnerki

Hubert Hurkacz już od jakiegoś czasu zaliczany jest do grona najlepszych tenisistów świata. Sportowiec z Wrocławia dzielnie utrzymuje się w czołówce światowego rankingu męskiego tenisa, a najlepszy wynik pod tym względem osiągnął 5 sierpnia 2024 roku, kiedy to zajmował szóste miejsce. Bycie sportowcem to jednak nie tylko odnoszenie sukcesów, wierni kibice, czy powiększający się majątek, ale również ciężka praca i mnóstwo wyrzeczeń.

Reklama