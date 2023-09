Bolesna porażka Huberta Hurkacza w US Open. "Nie miało tak być"

Hubert Hurkacz sprawił przykrą niespodziankę swoim kibicom. Wydawało się, że po ostatnich znakomitych występach "Biało-Czerwonego" w rozgrywkach w Cincinnati (dotarł do półfinału turnieju - przyp. red.), dobrze będzie się mu wiodło również podczas US Open . Niestety, 26-letni zawodnik musi przesunąć w czasie marzenia o wygraniu wielkoszlemowej imprezy w Nowym Jorku, bowiem "Hubi" przegrał w drugiej rundzie z niżej notowanym w rankingu Jackiem Draperem 2:6, 4:6, 5:7 .

"Nie czułem się dzisiaj najlepiej. Nie zawsze człowiek czuje się dobrze. To był taki dzień i starałem się walczyć na korcie tym, co miałem. Organizm nie funkcjonował tak, jak powinien. To, co miałem w sobie, było dziś zdecydowanie niewystarczające" - tłumaczył Polak na antenie "Eurosportu".