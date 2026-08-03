Blisko miesiąc przerwy Hurkacza. Polak był już gotowy do gry. Organizatorzy ogłosili

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Od blisko miesiąca nie widzieliśmy Huberta Hurkacza na korcie. Wrocławianin skreczował w meczu 4. rundy Wimbledonu i w spokoju dochodził do pełnej sprawności. Pierwszy mecz miał rozegrać w poniedziałek (3 sierpnia) w trakcie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Wiadomo już, że tak się nie stanie. Jest komunikat organizatorów.

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Hubert HurkaczNICOLAS ECONOMOUEast News

Hubert Hurkacz ma za sobą trudne miesiące. Wrocławianina ostatni raz na korcie obserwowaliśmy w trakcie Wimbledonu, gdzie grał naprawdę dobrze. W Londynie pokonał Caspera Ruuda, Sebastiana Ofnera i Tommy'ego Paula Ostatecznie zatrzymał się 4. rundzie i starciu z Janem-Lennardem Struffem w 4. rundzie. Polak skreczował przy stanie 2:4 w piątym secie.

Pogoda krzyżuje plany tenisistom. Hubert Hurkacz jednym z poszkodowanych

Od tamtego momentu (5 lipca) minął już blisko miesiąc. Hurkacz dochodził do siebie po naciągnięciu mięśnia skośnego brzucha i szykował do gry na twardych nawierzchniach w Ameryce Północnej. W poniedziałek (3 sierpnia) miał rozpocząć turniej ATP Masters 1000 w Montrealu. Po drugiej stronie siatki miał stanąć amerykański kwalifikant Marcos Giron. Tak się jednak nie stało. Zmagania najlepszych tenisistów zakłócają opady deszczu. Już w niedzielę (2 sierpnia) były problemy, aby rozegrać większość spotkań. W poniedziałek było niewiele lepiej i gry na kortach rozpoczęto z kilkugodzinnym opóźnieniem. To zmusiło organizatorów do kolejnych zmian w planie gier.

Tym samym m.in. mecz Hubert Hurkacz - Marcos Giron został przełożony na wtorek (4 sierpnia). Dokładna godzina rozpoczęcia spotkania nie jest jeszcze znana.

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16:00
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Mężczyzna w sportowym stroju tenisowym z ręką przy piersi, wyrażający emocje, w tle osoba w garniturze oraz rozmyta sylwetka siedzącej osoby.
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Mężczyzna w czapce sportowej podtrzymuje rakietę tenisową za głowę, ubrany w ciemny bezrękawnik. Wyraz twarzy wskazuje na skupienie lub zaskoczenie, w tle widoczny fragment siatki kortu tenisowego.
Hubert HurkaczZUMA Press Wire/ShutterstockEast News


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