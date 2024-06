7:6, 6:4, 7:6 - takim, niekorzystnym dla Hurkacza, wynikiem zakończyło się jego starcie z Grigorem Dimitrowem (10. ATP). Polak podczas spotkania miał spore pretensje do sędzi i kilkukrotnie pokazywał swoje niezadowolenie. Nikt nie spodziewał się po wrocławianinie tak gwałtownych zachowań. W pewnym momencie Polak podszedł do siatki.

Hubert Hurkacz w centrum awantury o sędzię

"G? Chciałbyś zmiany? Czy chcesz kontynuować z tą panią?" - pytał Bułgara Hubert Hurkacz. Tamten w odpowiedzi zapytał, czy Polak chce to dalej ciągnąć. Wrocławianin dodał: "W sensie, czy chcesz kontynuować z tą panią czy chcesz zmiany. To zależy od ciebie". Dimitrow tylko wzruszył ramionami i stwierdził, że cokolwiek zechce jego rywal, to powinno się stać. Ostatecznie spotkanie doszło do końca z Hughes jako sędzią, a Hurkacz przegrał ze swoją największą zmorą i jednocześnie kolegą.