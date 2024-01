Arthur Cazaux nie podał ręki Hubertowi Hurkaczowi. Dlaczego?

Od soboty Arthur Cazaux brał leki

Cazaux w poprzedniej rundzie pokonał w sobotę Tallona Griekspoora z Holandii. Ale dopiero teraz ujawnił, że po powrocie do hotelu rozpoczął się u niego trwający do dziś zdrowotny koszmar.

Nie było mowy o tym, że podda mecz z Hurkaczem. Przygotował się jednak na to, że nie wytrzyma fizycznie. - Kiedy się obudziłem, czułem się nieźle. Przez dwa sety to mi specjalnie nie przeszkadzało. Ale już na początku drugiego czułem, że nie mogę nic jeść ani pić. Żołądek powiedział: "nie". Odczułem to w trzecim secie, kiedy miałem już mniej sił - powiedział Francuz.

Cazaux nie podawał ręki, nie rzucał kibicom ręczników

To właśnie przed trzecim setem Cazaux poprosił o pomoc medyczną i połknął tabletki. Po meczu podszedł do siatki, ale tylko uśmiechnął się do Hurkacza i wystawił do niego rękę, specjalnie zaciskając dłoń w pięść. Tak samo tylko kłaniając się, podziękował za pracę sędziemu spotkania. Celowo również nie rzucał w trybuny swoich ręczników. Nie chciał, aby przez niego rozprzestrzeniał się wirus.