Hubert Hurkacz odniósł kolejne zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju Australian Open. Reprezentant Polski w poniedziałek (22.01) pokonał rewelację tych rozgrywek - Francuza Arthura Cazauxa 7:6 (8-6), 7:6 (7-3), 6:4 , który walczył na korcie nie tylko z wrocławianinem, ale także z samym sobą. Jak się później okazało, zawodnik zmaga się z problemami zdrowotnymi. Spotkanie tenisistów trwało niespełna dwie i pół godziny. Dzięki temu zwycięstwu, na konto "Biało-Czerwonego" wpłynęła pokaźna sumka. Za awans do ćwierćfinału imprezy w Melbourne 26-latek zgarnął już 600 tys. dolarów australijskich (w przeliczeniu jest to około 1,59 miliona złotych). Przed Polakiem teraz starcie z trzecim najlepszym tenisistą na świecie - Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem.

Hubert Hurkacz wciąż w grze w Australian Open. Miał fanom do przekazania tylko jedno

Cieszę się, że dotarłem do mojego pierwszego ćwierćfinału w Melbourne, ale zawsze jestem głodny więcej Walczmy dalej

Na wpis zawodnika zareagowali fani i znani sportowcy w naszym kraju. "Możesz wszystko! Go Hubi"- napisała tenisistka Magda Linette. Z kolei Agnieszka Radwańska ograniczyła się do emotki "TOP". "Jedziesz dalej Hubi, z optymizmem do samego finału" - przekazał legendarny piłkarz Jerzy Dudek.