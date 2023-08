Ależ bój Hurkacza, obrońca tytułu pokonany. Wielkie wyzwanie przed Polakiem

W pierwszej rundzie turnieju ATP w Cincinnati Hubert Hurkacz mierzył się z kwalifikantem Thanasim Kokkinakisem , kolejny raz serwując swoim fanom istny tenisowy thriller . Polski tenisistka potrzebował trzech setów, by ograć znacznie niżej notowanego rywala . 26-latek przyzwyczaił nas do tego, że w jego potyczkach wręcz nie może zabraknąć tie-breaków. Tak było i tym razem. W kluczowych momentach wrocławianin zachował nerwy ze stali , zwyciężając ostatecznie 7:6 (7-2), 3:6, 7:6 (7-1).

ATP Cincinnati: Hubert Hurkacz był już o krok, kapitalna seria rywala Polaka

Po spokojnych dwóch pierwszych gemach środowego spotkania, w trzecim Hubert Hurkacz znalazł się pod ścianą i musiał bronić dwóch break pointów . Udało mu się tego dokonać, a dodatkowo po chwili sam przełamał rywala i do stanu 5:3 utrzymywał bezpieczną przewagę.

Ale w decydującym momencie nie tylko nie zdołał zamknąć meczu, ale też przegrał trzy kolejne gemy i zrobiło się 5:5. Pachniało więc kolejnym tie-breakiem z udziałem Polaka. Niestety, nie doszło do niego. Borna Corić podtrzymał kapitalną serię, która objęła ostatecznie pięć wygranych gemów i zwyciężył pierwszego seta 7:5

Na początku drugiej partii Hubert Hurkacz przerwał passę przeciwnika, ale już w trzecim gemie bronił - na szczęście skutecznie - break pointa. Potem przeszedł do kontrataku i doprowadził do przełamania, prowadząc 3:1. Następnie zdołał pójść za ciosem. I znów prowadził 5:2... oraz znów nie zdołał dobić rywala. A miał ku temu okazje - wypracował aż cztery piłki setowe. Obrońca tytułu bronił się jednak jak lew. W kolejnym gemie - przy własnym serwisie - Polak znów nie wykorzystał pierwszej piłki setowej, ale Borna Corić wyciągnął do niego pomocną dłoń - wybił piłkę na aut i w całym meczu mieliśmy remis.