"Myślę, że mogłem zapytać go wcześniej. Po prostu zapytałem Grigora, czy chciałby dokonać zmiany. A jeśli nie, to wszystko w porządku " - wyznał 27-letni tenisista po meczu i następnie dodał - "Wszystko jest w porządku. To kort ziemny, więc czasami jest trudno, gdy piłki są naprawdę blisko linii. Zdecydowanie chciałbyś, żeby niektóre komunikaty brzmiały inaczej, ale tak po prostu jest i musisz zaakceptować taką sytuację " - wyjaśnił "Hubi".

Gorąco po tym, co zrobił Hubert Hurkacz. Kibice nie gryźli się w język, padają mocne słowa

" Widziałem już wiele w tenisie, ale to nowość ", "Nigdy nie sądziłem, że mecz Hurkacza z Dimitrowem zapewni tyle wrażeń, ale mnie bawi", "To była najzabawniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem" - pisali kibice.

Znaleźli się również i tacy, którzy dość krytycznie odnieśli się postawy naszego rodaka. "Cała ta rozmowa była dziwaczna i absolutnie lekceważąca wobec Alison Hughes, jednej z najbardziej doświadczonych sędziów tenisowych", "Nazwijmy to po imieniu. Nie obchodzi mnie, jak 'miły' jest Hurkacz podczas wywiadów. To skrajny brak szacunku", "Uważam to za wysoce lekceważące", "To było bardzo nieładnie z jego strony", "Jeśli chcesz zmienić sędziego, rozmawiaj z organizatorami, a nie z przeciwnikiem" - czytamy na portalu X.