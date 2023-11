A jednak, to już oficjalne. Znamy decyzję ws. występu Huberta Hurkacza w ATP Finals

W tzw. międzyczasie w podróż do stolicy Piemontu wybrał się Hubert Hurkacz , który występuje w roli pierwszego rezerwowego podczas rozgrywek dla najlepszych tenisistów sezonu 2023. Nasz reprezentant podróżował z Monte-Carlo wraz ze swoim drugim trenerem - Mateuszem Terczyńskim . 27-latek jest wieloletnim przyjacielem wrocławianina, w dodatku od dłuższego czasu pełni rolę jego sparingpartnera. Kilka tygodni temu został także asystentem Craiga Boyntona .

Tsitsipas z zielonym światłem od lekarzy. Grek zagra w niedzielę z Sinnerem

Po tym, jak Polak zakończył trening, pojawiły się nowe wieści ws. zdrowia Stefanosa Tsitsipasa . Jak przekazał Simone Eterno z włoskiego Eurosportu, Grek dostał zielone światło od lekarzy na grę. Okazało się też, że chodziło o uraz pleców, a nie jak wcześniej sugerowano - problemy z łokciem. Zapadła zatem decyzja, że jeśli nie dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń w ciągu kolejnych godzin, zobaczymy Tsitsipasa podczas inauguracyjnego meczu z Jannikiem Sinnerem .

Teraz można już oficjalnie potwierdzić, że Stefanos przystąpi do pierwszego meczu z Włochem , którego początek zaplanowano nie przed godz. 14:30 . Grek odbył dzisiaj normalny trening ze swoim bratem - Petrosem .

To oznacza, że Hubert Hurkacz nie zagra w niedzielę w Turynie. Polak nie traci jednak nadziei na swój występ w stolicy Piemontu, bowiem w każdej chwili może zastąpić kogoś w przypadku kontuzji. Być może okaże się, że Grek po pierwszym spotkaniu nie będzie w stanie przystąpić do dalszej rywalizacji i wówczas do kolejnych zmagań przystąpi już wrocławianin.