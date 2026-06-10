86 minut Hurkacza w środę. A czwarty zawodnik świata już czekał na Polaka

Dziś można się zastanawiać, co by było, gdyby Hurkacz zdołał w Paryżu pokonać w drugiej rundzie Francesa Tiafoe. Stoczyli kapitalny, pięciosetowy bój, "na żyletki". Wygrał Amerykanin, a przecież w tak wyrównanej ćwiartce Wrocławianin miałby otwartą drogę nawet do ćwierćfinału. I znacznego dźwignięcia się w rankingu po tej fazie sezonu, za którą niezbyt przepada.

Dziś, w rankingu ATP "na żywo" Hubert zajmował 103. miejsce, tracił 25 punktów zeszłoroczną drugą rundę w 's-Hertogenbosch. Wtedy do niej nie przystąpił, doznał kontuzji pod koniec meczu z Roberto Bautistą Agutem. Miała być krótka przerwa na leczenie pleców, do Wimbledonu, skończyło się na 7-miesięcznym rozbracie ze sportem, po kolejnym zabiegu kolana. Tyle że gdyby teraz odpadł w Holandii już na starcie, wypadłby z rankingu poza setkę po raz pierwszy od końca sierpnia 2018 roku. A wtedy wchodził do zawodowego tenisa.

Rywalem Polaka w pierwszej rundzie był Węgier Marton Fucsovics, którego... Wrocławianin dotąd jeszcze w profesjonalnych zmaganiach nie pokonał. A rywalizowali trzykrotnie, po raz ostatni - cztery lata temu w Stuttgarcie, też na trawie. Wtedy to Polak był znacznie wyżej notowany, dziś jest rywal. Przy czym trzeba zaznaczyć - od kolejnego tygodnia, aż do końca sezonu, "Hubi" może już tylko zyskiwać, nie broni żadnych punktów.

ATP 250 w 's-Hertogenbosch. Hubert Hurkacz kończył mecz z Martonem Fucsovicsem. Stawką 1/8 finału

Obaj panowie wyszli na kort we wtorek - Hurkacz w zaledwie 26 minut rozstrzygnął pierwszą partię (6:3), kapitalnie serwował. Węgier ani razu nie doprowadził nawet do równowagi w tych gemach, a że przy swoim serwisie raz został przełamany, to i dość szybko poległ.

Po trzech gemach drugiej partii nad kortami zaczęło lać, nie było już szansy na dokończenie. To nastąpiło dopiero dzisiaj.

Hubert Hurkacz w 's-Hertogenbosch Rene Nijhuis/MB Media Getty Images

Pogoda dalej była daleka od optymalnej, co dwa gemy osoby z obsługi pojawiały się na korcie, by specjalnymi wędkami przeczesywać trawę. Na szczęście nie było dłuższych przerw, obaj mogli więc grać. A Polak mógł żałować, że w piątym gemie nie wykorzystał break pointa - mógł prowadzić 3:2 i serwować.

Wymian bowiem nie było w tym spotkaniu zbyt wiele. Obaj świetnie serwują, potrafią kończyć akcje najdalej po drugim odbiciu. Każde przełamanie może być niezwykle istotne, to pokazał już pierwszy set.

Małe nerwy pojawiły się w dwunastym gemie, gdy po dłuższej akcji Fucsovics wyrównał na 30-30. A już zdarzało się w tym roku, że w tych kluczowych momentach Polak "pękał". Tym razem jednak skończył dwie kolejne akcje, tworzył przewagę sytuacyjną, zbiegał do siatki. I doprowadził do tie-breaka.

W nim zaś każde małe przełamanie było na wagę złota. Nie nastąpiło przed pierwszą zmianą stron, choć Węgrowi raz znacząco pomogła siatka. Przy stanie 5-5 było jasne, że albo Polak będzie miał meczbola, albo Fucsovics - piłkę setową. Serwował Hurkacz, drugim podaniem trafił w karo. Tyle że zepsuł bekhend po returnie rywala. A za moment Fucsovics cieszył się z wyrównania w całym spotkaniu.

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Musieli grać więc trzeciego seta, tu znów kluczem był serwis. Teraz to jednak Hurkacz odskakiwał, a Fucsovics starał się wyrównać. Pierwszą wojnę nerwów Polak wytrzymał, objął prowadzenie 5:4. To Węgier serwował po to, by zostać w grze. I przegrywał 0-30, Wrocławianin był o dwie piłki od awansu. I zaczął je wyrzucać, był wściekły. Za moment zaś sam musiał bronić się przed przełamaniem, po przegranej wymianie slajsowej. A później po raz drugi i trzeci. Wyszedł jednak z opresji, zapewnił sobie przynajmniej grę w tie-breaku.

Tak się stało - trzynasty gem musiał wyłonić zwycięzcę. W nim zaś Węgier wywalczył przewagę, odskoczył na 3-1, bekhendem minął Polaka przy siatce. A przy zmianie stron prowadził już 5-1. Fucsovics wygrał 3:6, 7:6 (5), 7:6 (4). Hurkacz wypadnie w poniedziałek poza TOP 100 na świecie.

Rywalem Węgra w 1/8 finału będzie Kanadyjczyk Félix Auger-Aliassime, numer cztery na liście ATP i ćwierćfinalista Roland Garros. Hurkaczowi został zaś jeszcze debel.

Hubert Hurkacz DAVID GRAY / AFP AFP

Marton Fucsovics Noushad Thekkayil/NurPhoto AFP





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