7:6 Hurkacza z rozstawionym Amerykaninem. Prawie pięć godzin walki w Paryżu

Hubert Hurkacz zaprezentował się z niezłej strony podczas meczu premierowej rundy Roland Garros. Nasz reprezentant mierzył się z niewygodnym przeciwnikiem, który potrafi dobrze grać na mączce. Polak bardzo pewnie triumfował w w pierwszych dwóch setach spotkania z Jaume Munarem, potem złapał zadyszkę. Na szczęście w trakcie czwartej partii Wrocławianin odzyskał kontrolę nad wydarzeniami. W ostatnim gemie spotkania skutecznie bronił break pointów i dzięki temu zapewnił sobie zwycięstwo 6:3, 6:3, 2:6, 6:3.

W kolejnej fazie turnieju poprzeczka powędrowała jeszcze wyżej. Na drodze 29-latka znajdował się rozstawiony z "19" Amerykanin - Frances Tiafoe. Tenisista z USA również stoczył czterosetowy pojedynek w pierwszej rundzie, pokonując swojego rodaka - Eliota Spizziriego. Dzięki temu dostaliśmy kolejne bezpośrednie starcie pomiędzy Polakiem i zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych. W dotychczasowym, oficjalnym H2H było 4-3 dla Tiafoe. Dzisiaj Hurkacz chciał doprowadzić do remisu.

Roland Garros: Hubert Hurkacz kontra Frances Tiafoe w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Hurkacza. Polak dość pewnie utrzymał swoje podanie, podobnie Tiafoe. Niestety w trzecim gemie pojawiły się pierwsze break pointy na korzyść Amerykanina. Nasz reprezentant też miał swoje szanse na drugie "oczko", ale ostatecznie doszło do przełamania po długiej rywalizacji. Po zmianie stron Amerykanin wyszedł na prowadzenie 3:1. Na szczęście Wrocławianin szybko zniwelował stratę. W dalszej fazie panowie pilnowali swoich serwisów, przez co o wyniku seta decydował tie-break. Hurkacz prowadził 5-3, potem zrobiło się 5-5. Decydujące słowo należało do Huberta. Najpierw popisał się efektownym minięciem wzdłuż linii, potem asem i dzięki temu triumfował w premierowej odsłonie 7:6(5).

Na starcie drugiej części pojedynku serwujący kontrolowali sytuację. Pierwszy break point pojawił się dopiero w szóstym gemie. Wówczas Polak skutecznie obronił szansę przeciwnika na 4:2. W dalszej fazie seta to Hurkacz posiadał okazje na przełamanie - i to aż dwie z rzędu. Mimo to Frances wrócił ze stanu 15-40 i dorzucił piąte "oczko" na swoje konto. Ostatecznie znów zobaczyliśmy tie-breaka, ale tym razem toczył się on pod dyktando Amerykanina. Już przy stanie 6-3 Tiafoe posiadał setbole. Pierwsze dwa Hubert obronił przy własnym podaniu, ale potem tenisista z USA miał już wszystko w swoim rękach i skorzystał z tego. Wynikiem 7:6(5) wyrównał na 1-1 w setach.

W początkowej fazie trzeciej partii panowie pilnowali swoich podań. Kluczowa sekwencja nastąpiła podczas czwartego i piątego gema. Hurkacz dwukrotnie prowadził 30-15 - najpierw na returnie, potem przy własnym serwisie. Mimo to przegrał oba rozdania. Zawodnik ze Stanów Zjednoczonych skontrolował sytuację do końca odsłony. To sprawiło, że Tiafoe zapisał na swoim koncie rezultat 6:4, a Wrocławianin nie miał już żadnego wyjścia - przy normalnych warunkach, bez kreczów, mógł zwyciężyć w tym pojedynku tylko po pięciosetowej batalii.

Frances wywarł presję na Hurkaczu już w pierwszym gemie kolejnego seta. Wtedy Hubert zdołał obronić break pointa i zaczął odsłonę od prowadzenia. W trakcie czwartego rozdania widzieliśmy nawet wynik 30-15 z perspektywy returnującego Polaka. Od tej pory Amerykanin wygrał w sumie... sześć akcji z rzędu. To zaowocowało trzema szansami z rzędu dla turniejowej "19" na przełamanie. Przy dwóch Wrocławianin zdołał się wybronić, ale przy trzeciej Tiafoe dopiął już swego. Reprezentant USA znalazł się na dobrej drodze do zwycięstwa w całym pojedynku.

Mimo arcytrudnej sytuacji, Hurkacz wciąż podejmował zaciekłą walkę o powrót. W trakcie ósmego rozdania znów miał 30-15 przy serwisie rywala. Wtedy Frances wyszedł jeszcze z opresji, ale gdy podawał po triumf w całym pojedynku - już nie. Hubert wykorzystał drugiego break pointa i wyrównał na 5:5. W następnych minutach panowie zafundowali sobie niesamowitą batalię w jedenastym gemie. Amerykanin posiadał dwie szanse na przełamanie, a mimo to Polak utrzymał podanie - za piątą okazją. Zobaczyliśmy trzeci tie-break w tym starciu. Hurkacz rozegrał go w koncertowym stylu - od stanu 1-1 nie przegrał punktu. Rezultatem 7:6(1) zagwarantował decydującego seta.

Przed piątą odsłoną nastała dłuższa przerwa, głównie ze względu na nieobecność Tiafoe. W pewnym momencie Hubert poprosił nawet o wizytę supervisora na korcie, bo był oburzony faktem, że panowie nie wznawiają jeszcze rywalizacji ze względu na przeciwnika. W końcu Frances zameldował się z powrotem na arenie i zawodnicy przystąpili do walki. W drugim gemie Amerykanin prowadził 30-15 na returnie, potem obserwowaliśmy break pointa dla Hurkacza. W trakcie piątego rozdania Wrocławianin wygrał dwie pierwsze akcje. Mimo to do przełamania wciąż nie dochodziło. Kolejne większe emocje nastały w ósmym gemie. Wówczas Polak wyrównał po walce na przewagi.

Gdy wydawało się, że tenisiści zmierzają w kierunku super tie-breaka, podczas dziesiątego rozdania nadszedł decydujący cios. Hubert popełnił dwa błędy na starcie gema, zrobiło się 0-30. Potem Tiafoe zaryzykował returnem, trafił idealnie. Pojawiły się trzy meczbole dla turniejowej "19". Już po pierwszym Frances awansował do trzeciej rundy. Po prawie pięciu godzinach walki reprezentant USA triumfował 6:7(5), 7:6(5), 6:4, 6:7(1), 6:4. W kolejnej fazie zmierzy się z Jaime Farią. Hurkacz posłał w całym pojedynku aż 43 asy - niestety w kluczowym momencie dał się jednak przełamać.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

Hubert Hurkacz Oscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Frances Tiafoe MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

