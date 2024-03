6:1, 6:0, absolutny nokaut. Teraz zagra z Hurkaczem, jest przekleństwem Polaka

W nocy z poniedziałku na wtorek Hubert Hurkacz poznał swojego rywala w czwartej rundzie ATP Masters 1000 w Miami. Będzie nim Grigor Dimitrow, który w zaledwie 46 minut pokonał Yannicka Hanfmanna 6:1, 6:0. Niestety, nie jest to dobra informacja dla wrocławianina. Polak notuje bilans 0-4 w bezpośrednich starciach z Bułgarem. Mecz o awans do ćwierćfinału zmagań na Florydzie z udziałem naszego tenisisty odbędzie się we wtorek nie przed godz. 20:30 czasu polskiego.