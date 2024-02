51 asów, niebywały thriller. Hubert Hurkacz znów szybko żegna się z Rotterdamem

Tuż przed meczem Hurkacz - Griekspoor zapadło ważne rozstrzygnięcie. Holger Rune przegrał w trzech setach z Aleksandrem Szewczenką, a to oznaczało, że jeśli wrocławianin awansowałby do półfinału ATP 500 w Rotterdamie, w najbliższy poniedziałek po raz pierwszy w karierze znalazłby się na 7. miejscu w rankingu ATP . Najpierw jednak musiał pokonać Tallona Griekspoora, a później jeszcze wygrać ćwierćfinał.

Bitwa na serwisy nie dla Huberta Hurkacza. Polak znów odpada w drugiej rundzie w Rotterdamie

Hubert Hurkacz rozpoczął spotkanie w perfekcyjnym stylu. Posłał trzy asy i jeden wygrywający serwis, pewnie wygrywając gema do zera. Rywal nie pozostawał jednak dłużny. Również świetnie serwował, przez co Polakowi trudno było przełamać Holendra. W dwunastym gemie nieoczekiwanie pojawiły się dwa break pointy dla wrocławianina, które były jednocześnie piłkami setowymi. Griekspoor wybronił się jednak w znakomitym stylu, przez co doszło do tie-breaka.